副總統賴清德昨為民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農助講時，批評國民黨候選人王鴻薇才剛選完議員就投入立委選舉，國民黨贏得九合一大選後便氣勢高漲，不在乎民意。國民黨主席朱立倫今反酸，賴清德應該是對著鏡子講，因為這是全民對民進黨的感受，民進黨選後至今仍一副傲氣，不知反省。

朱立倫今陪伴王鴻薇至大直次分區車隊掃街，他受訪時說，民進黨選後至今仍不知反省，不管對黑金還是還稅於民的議題，有看到民進黨的反省嗎？尤其是還稅於民，王鴻薇講了三個禮拜，民進黨才終於要做，卻七折八扣，重點還是有辦法在農曆年前發給全民嗎？連立法院長游錫堃都說做得到，如果民進黨還要賴給立法院，大家就拭目以待。

針對國民黨中常委蕭景田涉賄、請辭中常委一事，朱立倫則強調，黨內一向秉持的原則就是尊重司法，現在全國對於查賄案件的態度都一樣，就是尊重司法，不管民進黨、國民黨還是哪個政黨，都是支持司法調查到底，而現在全民最關切的是台南正副議長賄選案，這才是驚人可怕的事實，結合黑金、牽涉那麼多的金額的賄選案，這才應該徹查到底。

針對中廣董事長趙少康點名開炮「卡侯是自私自利」，朱立倫表示，全黨還是要團結一致，他作為總教練，就是要讓王鴻薇當選、國民黨南投立委候選人林明溱也贏下補選，拜託全黨每位好朋友，不管是最強母雞、各縣市長、媒體人，大家都來多多支持幫忙。