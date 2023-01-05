高雄大遠百大年初二規畫小小服務員體驗，讓孩子有機會當小小播音員。（遠百提供）

台南大遠百法蘭瓷鴻兔大展兔瓷瓶，推薦價5萬2100元。（遠百提供）

台中大遠百MANGO波尼V領針織外套，建議售價1790元、獨家價1480元。（遠百提供）

高雄大遠百SISLEY印花洋裝，建議售價4380元、特價2300元。（遠百提供）

遠百竹北資生堂國際櫃紅研超導循環肌活露新年限定版，價值6990元、特價4500元，限量10組。（遠百提供）

遠百花蓮PICO石磨烯科技保暖雙人冬被，建議售價8800元、特價2280元。（遠百提供）

隨著過年腳步近，大人小孩添新衣、家用家電換新貌，來遠東百貨一站搞定，即起至1月18日（三）遠百寶慶、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮7店推出歲末迎新檔期；遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百則進行生日慶。

檔期正逢流行服飾5折起，歲末迎新7店百貨服飾祭出當日累計5000元送300元，其中新竹大遠百獨家送500元，遠百App會員單筆5000元再加贈200元；同檔12店保健器材單筆5000元送500元、大家電單筆1萬元送1000元，妝點自己、打點居家都有優惠。

遠百信義A13全台獨家推出保健器材單筆5000元送600元、大家電單筆1萬元送1100元。新竹大遠百Happy New Year驚喜抽GOGORO，即起至2月14日（二）持遠百App於百貨服飾當日單筆滿2023元，可獲乙組抽獎序號，買愈多送愈多，有機會把市價7萬9980元Gogoro viva mix belt帶回家。

使用HAPPY GO Pay全館獨家加碼，當日單筆刷5萬元送1000元、10萬元送2000元，HAPPY GO卡友來店消費送鴻兔大展紅包袋，即起持HAPPY GO卡加單筆100元發票，可兌換6入特製紅包袋。

而即起至1月31日，12家銀行配合全館單筆刷滿額，享分期0%利率，刷卡再送好禮。百貨服飾當日單筆滿5000元且分6期送200元（滿額禮100元加分6期加送100元）、單筆滿1萬元且分6期送500元（滿額禮250元加分6期加送250元），贈送十足抵用券，使用期限到2月28日。

福袋部分，全台遠百兔年福袋共有9826個福袋，最大獎是遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮16萬8000元遠百商品券。春節營業時間調整，1／21（六）除夕11：00至18：00，竹北／台中10：30至18：00。1月22日（日）初一、1／23（一）初二11：00至22：00，遠百板橋及板橋大遠百至22:30。

新春期間台南大遠百與祀典大天后宮、土城正統鹿耳門聖母廟、關帝殿、五顯大帝開基祖廟、彰化大村埤腳五通宮、南天府、開基玉皇宮等7間知名廟宇合作。大年初一至大年初七，憑全館單筆消費188元發票或明細表，可獲天官賜福小物；初一到初六還有新春財神PK擂台賽，民眾有機會和財神爺互動，獲得開運小物。

高雄大遠百1月15日邀請書法大師現場揮毫，1月22日初一舉辦財神爺送福氣、1月23日初二規畫小小服務員體驗，並可擔任小小播音員、1月24日初三則有鴻運骰子PK樂等。