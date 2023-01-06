董仔參加《飢餓遊戲》。（中視提供）

阿龐幫孫協志搶答「離婚」題。（中視提供）

祖雄（左起）、許孟哲、蔡黃汝、董仔、王仁甫、周宜霈、孫協志、阿龐、陳隨意、峮峮在《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》邀陳隨意、周宜霈、阿龐、祖雄、董仔到南投出外景，其中一關製作單位要藝人傳踢毽子，為了抬腳的靈活度，主持人王仁甫先是把牛仔短褲往腰上拉，再把褲管折短，造型被虧像阿伯，但許孟哲見狀卻一臉害羞，「很少看到男生有駱駝蹄的」，但王仁甫卻自信走起台步，讓旁人笑歪。

《飢餓遊戲》節目一開始主持群得先尋找隊友，許孟哲、孫協志光看到某位女藝人的背影就立馬轉身，許孟哲的理由竟是「看到背影就覺得兩光兩光的」，遭到2男棄選的董仔則氣喊：「還沒看到正面耶。」因為配對雙方都有權拒絕，阿龐和陳隨意為跟孫協志同隊上演搶人戲碼，峮峮則說出情場名言「不被愛的才是第三者」，才讓2男甘願接受結果。

因本集主題為「誰是飢餓資優生」，節目猛出難題，要藝人在泳池中進行搶答，並且是一人要背著隊友，當聽到有一題問到「人為什麼會離婚呢」，阿龐立馬背著隊友孫協志往前衝，嘴裡還不斷說著：「這個我幫你，因為協志哥有經驗。」甚至不斷要求其他隊把這題讓給孫協志回答，讓孫協志哭笑不得：「搶前面是因為我離過婚，這什麼鬼啊。」《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點中天娛樂台也會播出。