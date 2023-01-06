農曆春節將至，高雄市長陳其邁6日公布多款2023兔年限定高雄版新春小物，包括「福兔迎祥」春聯、「鴻運佳兔」斗方春聯及兔年開運小紅包、賀卡等。各界相當關注高雄振興方案，對此，高雄市長陳其邁表示，將會在年後配合相關活動振興商圈經濟。

高雄市長陳其邁6日公布多款2023兔年限定高雄版新春小物，包括「福兔迎祥」春聯、「鴻運佳兔」斗方春聯及兔年開運小紅包、賀卡等。（洪浩軒攝）

此次推出的《福兔迎祥》4字春聯由現年71歲的國內書法名家莊永固題字，而《鴻運佳兔》斗方春聯、兔年開運小紅包及賀卡，則是由現年31歲出生高雄林園的新銳設計師林士揚所創作。林士揚表示，他以幾何簡約造型的癸卯兔象徵高雄現代活力意象，並運用各種圓形為基底來設計，代表幸福圓滿、財源滾滾的祝福寓意。

高市府表示，《福兔迎祥》春聯自1月11日起於市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送，而Q版斗方春聯分別放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，提供民眾自由索取。

陳其邁表示，其實在2周前就有跟商圈規畫相關振興措施，商圈普遍認為過年期間買氣本來就比較旺，所以他們會在商圈舉辦各種活動藉以吸引更多人潮，而過年後，希望能夠配合商圈券來做促銷活動，接下來高雄也有許多演唱會，希望能夠配合相關活動來振興商圈的經濟。