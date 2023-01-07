一名網友日前第一次買春，他為了讓自己表現好一點，突發奇想在事前喝酒，沒想到當下在洗「殘廢澡」時，他發生頭痛頭暈、呼吸不順並跌坐地上，應召女嚇到原本想退費，一問之下才知男子有喝酒，飆罵「剛喝酒完不能馬上洗澡，你不懂嗎」，讓男子超尷尬，後來休息一下後2人仍有完事。

該網友在臉書「爆廢公社」發文，某次他找小姐買春，在約定時間之前到附近超商買酒喝，認為在嘿咻前喝酒應該能「撐比較久」，他與小姐見面後一開始是讓對方幫忙洗澡，也就是所謂的殘廢澡，沒想到洗澡到一半，他突然感到頭痛頭暈、呼吸不順，整個人坐在浴室地板，對方嚇換趕緊把她扶出浴室躺在床上。

該女子問原PO是否有疾病，可以直接退錢，原PO稱應是浴室通風差，女子接著說有聞到酒味，問他是否有喝酒，他承認後遭對方罵「剛喝酒完是不能馬上洗澡的，你不懂嗎」，他才說不知道，後來休息過後2人順利完事，他發文「小姐最後把我送出門時，還特別提醒說，以後知道要洗澡就別喝酒了」，讓他超尷尬。

其他網友留言「第一次做壞事難免會緊張！記得下次不要喝了唷」、「這是個感人的故事」、「果然是菜鳥，有免費的殘廢澡洗啊…再叫下一個嘛」、「別喝完酒再上，會弄不出來」、「她怕你會做比較久..翻桌率會降低啦」、「小姐真是有職業道德，不過她關心的應該是如果真的昏倒了，她這趟就白來了」。