大陸國務院聯防聯控機制於1月7日召開新聞發布會，衛健委基層衛生健康司長聶春雷指出，為防止新冠疫情隨著春運大規模移動，做到農村「關口前移」，是城鄉基層疫情防控的重中之重，其核心是落實「早發現、早識別、早干預、早轉診」等「四早」。此外，還要加快中醫藥配備使用，特別是要落實醫聯體對基層的指導，包括巡診、派駐等提高基層診療能力，防止輕症向重症或危重症發展。

聶春雷表示，根據目前疫情防控形勢，為發揮好基層「網底」作用，大陸國務院聯防聯控機制綜合組3日已印發《關於做好新冠重點人群動態服務和「關口前移」工作的通知》，要求對重點人群要「早發現、早識別、早干預、早轉診」，預防和減少新冠重症的發生，提出了12條工作內容，特別強調要進一步築牢織密基層的「保健網」，加強重點人群動態管理和基層發熱門診的建設，確保基層醫療衛生機構人員、藥品、設備配備到位，必要的藥品器械要直達村衛生室、鄉鎮衛生院以及社區衛生服務中心。

目前，全國98.7％的鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心都開設了發燒診室，基層發燒門診診療量占比超過大陸發熱門診的60％以上。對需要轉診的，及時向亞定點醫院、定點醫院或者上級醫院轉診，充分發揮了基層醫療機構第一道防線作用。

農村地區要做到「關口前移」，核心是落實「早發現、早識別、早干預、早轉診」。

具體來講，「早發現」主要是對65歲以上人口、孕產婦、兒童、身心障礙人士等重點人群進行一對一包保聯繫，每周聯繫服務不少於2次，及時發現問題，及時處置。

「早識別」就是要加強對這些重點人群的健康監測，對可能出現的一些情況，比如有些基礎病的併發症、新冠重症風險的苗頭和傾向性症狀出現以後，要及時識別，及時給予指導和轉診。

「早干預」，就是在基層要配備必要的氧療設備，如氧氣袋、氧氣瓶、制氧機，還要配備可擕式的指夾、脈搏式血氧儀監測血氧，發現異常情況，迅速給予吸氧和相應的藥物治療，同時結合實際及時轉診。

「早轉診」就是發現了需要轉診的，要及時轉到上級醫院接受治療。這「四早」就是做到「關口前移」的重要工作。

此外，我們還通過加強基層醫務人員的培訓，加快中醫藥配備使用，特別是要落實醫聯體（醫共體）對基層的指導，包括巡診、派駐等等，提高基層診療能力，防止輕症向重症或者危重症的發展。