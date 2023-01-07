揮別2022，總統蔡英文在元旦談話中點名多項補助，欲減輕人民負擔；行政院長蘇貞昌回應「還稅於民」議題，預計將以「普發現金方式」與全民共享。入口網站「Yahoo奇摩」3日起針對「你對九合一選舉整體結果滿意嗎？」進行網路民調，截至今天（7日）最後結果出爐，已有逾3.51萬名網友投票，高達71.2%的網友完全不滿意。

「Yahoo奇摩」3日起針對「你對2022年蔡政府的整體施政滿意嗎？」進行網路民調，截至7日最後結果出爐，已有3.51萬名網友投票。高達71.2%的網友表示完全不滿意，11.6%表示不太滿意；7.1%表示還算滿意，6.0%表示非常滿意；4.1%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到：「你贊成超徵稅收1800億元扣除必要規畫後，普發現金與民共享嗎？」46.5%的網友表示非常贊成，19.5%還算贊成；11.4%不太贊成，16.6%完全不贊成；6.0%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「總統元旦談話點名的重點補助，你對哪一項比較有感？」進行調查，24.2%的網友認為補貼油電價比較有感、15.6%加發弱勢補助、9.3%減徵貨物稅、4.6%整合跨縣市公共運輸月票、4.4%協助中小企業升級轉型、3.6%擴大租金津貼；38.3%表示不知道／沒意見。