賴清德副總統今天晚上將到台中市醒修宮，舉辦「重整旗鼓。重新出發」向黨員報告政見發表會。立法院副院長蔡其昌今天說，賴清德副總統過去以來，一直是不怕面對困難事情的政治人物，相信他面對黨內各項改革，甚至所謂黑金傳聞，相信賴清德副總統是有智慧、有方法和能力面對問題，處理問題，解決問題的政治人物。相信不只民進黨內，國人也對賴副總統非常有信心。

蔡其昌今天上午到外埔區參加他外埔服務處、全國會計師公會、台中市會計師公會及翼瓅會聯合主辦「寒冬送暖 物資發送」活動，今年有250戶弱勢戶受幫助。

蔡其昌被問到賴清德副總統與黑金對決的看法？蔡其昌強調，賴清德副總統一直是不怕面對困難事情的政治人物，相信他面對黨內各項改革，甚至所謂黑金傳聞，相信賴清德副總統是有智慧、有方法和能力面對問題，處理問題，解決問題的政治人物；相信不只民進黨內，國人也對賴副總統非常有信心。