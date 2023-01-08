主持人廖科溢自去年宣布與主播秦綾謙結婚後，接連遭多名女性爆料劈腿，近期又遭B女指控事發至今未得到他的道歉，對此有網友到秦綾謙的社群下方留言，雖然秦綾謙本人未回覆，但沒想到竟然釣出廖科溢親上火線留言。

目前廖科溢正與老婆秦綾謙在卡斯里蘭卡度假，不過在這期間廖科溢又被爆出事發至今未向B女道歉，更公開當時懷孕4個月的照片，因此秦綾謙在IG上曬出多張唯美自拍的貼文底下，除了粉絲的讚美外，難免有其他不同的聲音。

其中一名網友留言「老公又被爆料了耶！」沒想到秦綾謙本人沒回應，卻釣出廖科溢現身「哈哈，沒事，移花接木，穿鑿附會，我們很堅強的，讚」另外，更有網友直言「老公外面這麼多女人」，廖科溢也回應「願聞其詳」，引發外界熱議。

廖科益回覆網友再度引發熱議。(圖/截圖自秦綾謙IG)

事實上，根據《ETtoday星光雲》報導，當B女看到廖科溢過得愜意還放閃，但她卻為了對方墮胎而身體大傷，未來也恐難懷孕不禁悲痛直言「之前都一直在保護他，雖然是我主動跟他說分手，但我要的是一個道歉，你跟我道歉我就原諒你，我一直在等你說這句話！」