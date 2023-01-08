台中市長盧秀燕參加台中市牙醫師公會歲末聯歡晚會，感謝醫界對防疫的付出。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

盧秀燕出席台中市補習教育暨品保協會舉行理事長交接典禮，感謝補教業對防疫的配合。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

春節將至，歲末活動滿檔，台中市長盧秀燕今天晚間連跑中醫、補教及牙醫等社團3場活動，她感謝醫界在疫情期間鼎力相助，並稱讚牙醫師站在第一線面對風險解決病患的痛苦，就像天使。此外，中市800多間補教業受疫情衝擊仍配合防疫，台中教科文支出占總預算比例居六都第一，她重視文化教育，堅持給孩子最好的輔導與學習環境。

大台中中醫師公會今晚舉辦歲末聯歡晚會，市長盧秀燕與會，感謝中醫界在疫情期間的鼎力相助，現在國內疫情平穩是醫界人士共同努力的成果。她說，在醫界協助下，台中市衛生局在中央衛福部的業務考評中，年年榮獲六都第一。

隨後，盧秀燕出席台中市補習教育暨品保協會舉行理事長交接典禮，她表示，台中補教登記立案有800多間，居全國最多，感謝在疫情期間配合各項防疫政策。

盧秀燕說，目前台中教科文支出占總預算比例居六都第一，她重視文化教育，堅持給孩子最好的輔導與學習環境 ，市府投資教育用心，但只有市府努力不夠，需要家庭、補教業每個人一起努力，呼籲共同致力提升教育環境。

「有你們真好！」盧秀燕趕赴台中市牙醫師公會歲末聯歡晚會，她會中指出，新冠肺炎疫情期間，牙醫界面臨前所未有的考驗，但仍持續參與公益活動，幫長者免費裝假牙、宣導口腔衛生；疫情期間，牙醫師就像天使，在第一線面對風險解決病患的痛苦，並持續以專業守護市民健康。