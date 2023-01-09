桃園市龍潭區三坑抽水站原水管線7日爆管，不僅水淹當地住戶，還造成33.5萬戶停水，台灣自來水公司漏夜搶修，但8日仍無法全面恢復供水引發民怨。台水公司第二區管理處今(9日)凌晨表示，搶修工程完成，今天0時恢復供水，停水區域復水已逾九成多，至於管線末端、高地勢及零星偏僻地區用戶，預估今天上午6時供水可達99%。

台水第二區處表示，由於這次停水時間長，復水時間也會較長，預計今天早上6時，停水區域復水包括管線末端和高地勢、零星偏僻地區用戶，供水預估達到99%。台水表示，考量復水初期供水較不穩定，架設之臨時供水站均仍持續維持巡迴補水作業，並將維運至供水穩定才會撤除，目前轄區大部份停水地區已恢復供水，少部份高地、管末端及個別零星無水案件，除持續加強辦理調配水及勘處外，用戶亦可通報1910服務專線或逕電洽本處中壢服務所(03)4251506、(03)4259492；楊梅服務所(03)4789261；大園服務所(03)3862156、(03)3862021，將陸續派員前往協助勘處。

根據中國時報，市長張善政表示，此一突發事件發生後，市府第一時間積極與台水溝通，協調可以支援的項目，讓市民受影響降到最低。他說，不願苛責第一線搶修的台水人員，但民眾原本期待昨天早上能恢復供水，但結果與台水原先的承諾落差實在太大，實在讓人無法接受。台水二區處長呂崇德則強調，9日凌晨起全面復水，受災戶賠償10萬元以內，過年前處理完畢。