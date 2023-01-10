一名準新娘近來在網路發文，指出婚禮想辦在大飯店，但男方家卻想辦成流水席，讓她忍不住嘲諷「竟然要在路邊辦一場Low到不行的婚宴」，引發軒然大波，甚至掀起「南北大戰」，對此，與兒子及母親譚艾珍移居台南的藝人歐陽靖，稍早發文寫下11點「台南人無法理解的台北人的日常」，掀起網友熱議。

藝人歐陽靖對於近來流水席事件似乎有感，發文寫下11點「台南人無法理解的台北人的日常」，像是台北人能住在房租破萬的公寓頂加、堅持叫Uber卻不叫計程車、搭捷運卻不騎機車、每天在包包裡放摺疊傘等，最後一點則是「去高級飯店辦婚宴證明財力」，對此，她強調「南部真正厲害的家族都是辦封街流水席，還不收禮金⋯飯店是一般人在辦的a」。

歐陽靖此PO文短短3小時吸引萬人按讚，網友紛紛留言：「南部的流水席超讚啊！不僅菜色澎派豪華，量又多」、「台南流水席經驗談，冰淇淋一人一桶」、「封街流水席才是真王者」、「我吃過厲害的婚宴都是路邊流水席」、「南部流水席的舞台歌舞小姐姐都會下來跟我們握手互動，香香的」、「辦桌真的是實力雄厚的人才會辦的」。

歐陽靖先前發文點出台北、台南差異，強調仍無法適應台南的民情文化，像是「到處燒紙錢、宮廟每天放鞭炮、無障礙空間跟大眾運輸不方便，還有醬油膏是甜的」，沒想到卻被網友怒嗆「瞧不起南部，滾回台北」，讓她無奈表示：「沒有要戰南北」，強調若抱怨這些就必須離開台南，那肯定會對台南人改觀。