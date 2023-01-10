台北一名準新娘希望在飯店辦婚宴，但男方爸爸曾任里長10多年，想辦流水席宴請鄉親，約開50桌費用夫家出，惹得女子不滿上網抱怨一桌9000元能吃嗎？大酸未來夫家是鄉下人，結果被未來小姑看到，在網上引發混戰，甚至婚也可能結不成了。對此，網紅廣告小妹今逆風挺流水席新娘，不想辦流水席就別辦，認為配合公公陪笑才最累。

廣告小妹今天在臉書對此事發表看法，一聽到事主的公公要把婚禮當民眾服務活動便感覺不妙，「想問新娘演出費該怎麼請款？」自曝她從來沒有在配合長輩、依長輩願望做事，結婚時婆婆和哥哥的態度都是「新娘最大」，婚禮她也沒出什麼錢，所以覺得跟誰出多一點無關。

廣告小妹表示，事主新娘不想流水席就別辦，「沒事幹嘛配合公公，一整天給不認識的人陪笑臉很累欸」，但同樣公公也有拒絕配合新娘的權利，也大可趁這次事件，提前看清兩家人是否適合結合。不過對於男方以爸爸意願優先，女方動不動就說夫家鄉下人、未來公公可能隔三差五要媳婦配合演出、未來小姑喜歡介入等，可以預見這個婚姻下場蠻慘的，「聽說這婚可能結不了了。很好，這世界能少一對怨偶是一對。」

對此，網友也認同「終於看到一個尊重新娘本人意願的言論了」、「我也覺得明明雙方價值觀都不一樣，在一起都太累了」，還有人指出，「新娘不是不辦桌，她是要高檔飯店」，廣告小妹則回，「想給她就給她，不想給就別給。不過希望男方了解婚禮桌數女方只佔了五桌，是未來公公自己想要搞得那麼多人馬！」至於女方態度差勁，她也直言「看不起男方真的可以不用結。」