台中一名伍姓男子去年騎機車上路時，發現一名獨自騎腳踏車的少女，示意攔下女騎士後，伍男突然伸手襲胸，並持續尾隨女子，嚇得女子報警處理。台中地院審結，依犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，伍姓男子2022年8月9日晚間10時許，騎車行經台中市一處匝道口，發現一名未成年少女獨自騎腳踏車，便將車停在路邊，向少女揮手示意停車。

接著伍男便拿出手機，出示色情影片要求少女觀看，同時趁少女沒注意之際，突然伸出右手觸摸少女的胸部，嚇得少女立刻飆腳踏車離場，但伍男騎著機車一路尾隨少女，直到少女騎到人多之處，伍男才作罷轉身逃逸。全案經由少女報警，警方調閱監視錄影器查獲。

台中地院審理時，法官指出，伍男為成年人，卻不知尊重被害人的身體自主權，趁被害人不注意之際，任意出手觸摸其胸部，造成被害人心理上的恐懼與厭惡。

法官考量伍男還出示色情影片供少女觀看，造成少女視覺上侵擾，且至今未與被害人達成和解等一切情狀，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。