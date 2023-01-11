台北一名自稱「輔大陳若儀」的準新娘，因不滿男友家想辦流水席宴客，意外掀起流水席之亂，讓外界紛紛討論婚宴該辦流水席還是飯店宴客。對此，常擔任婚禮表演嘉賓的女星唐玲，昨（10日）分享流水席與飯店婚宴從南到北差異大，前者選擇很多，後者菜色較固定。

唐玲10日在臉書表示，從小家境不好，只有在被請客、吃辦桌時才能大快朵頤，長大後她常擔任流水席或婚宴會館的表演嘉賓，坦言開始接這類活動，就是因為愛吃辦桌。

唐玲分享自己參加婚宴的經驗，認為南北的規格差異很大，曾吃過很厲害的流水席菜單，「有鮑魚、干貝、龍蝦、魚翅（大排翅）、冰雕生魚片、冒煙的水果塔盤，還有高級的威士忌（不知道幾十年的皇家禮炮）喝到飽」，至於飯店會館也有令她目瞪口呆的排場，「例如漂亮絢麗的燈光秀、上菜儀式、奢華精緻的花飾⋯⋯等等」

唐玲被妹妹問流水席跟飯店婚宴哪一種好？她以個人感受回應：「飯店菜色比較固定，流水席的選擇很多」最後開玩笑說：「只要是重金禮聘邀請我去演唱的，都好！」

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