《愛．子》精彩劇照。（索尼影業提供）

《愛．子》正式預告。（索尼影業提供）

法國鬼才導演弗洛里安澤勒帶來最新電影《愛．子》，除了與安東尼霍普金斯再度合作之外，更吸引「金鋼狼」休傑克曼毛遂自薦，爭取演出電影中極力修復親子關係的父親，並與安東尼霍普金斯同台爭鋒相對。

安東尼霍普金斯展現精采演技。（索尼影業提供）

在近期的訪談中，休傑克曼對高齡85歲卻仍舊在演技上不斷突破琢磨的安東尼霍普金斯感到非常敬佩。在拍攝《父親》時，他曾連續六個月每天寄信給導演徵詢角色的意見，這次在《愛．子》中雖然擔任男配角，但是他所提出的問題還是一樣多，對於演員這項工作他從來不會感到疲倦，並且始終充滿熱情。

在拍攝對手戲期間，導演弗洛里安從來不給兩位明星觀看拍攝的內容，他也鼓勵備感壓力的休傑克曼：「放心把執導的事情交給我，你只需要專心跟安東尼對話，我對你很有信心！」

在眾多戲精演員的相互激勵下，休傑克曼繳出了演藝生涯的最佳代表作，在電影中精采詮釋籠罩在父親陰影下的煎熬，同時在兒子面前扮演一個完美父親的形象。休傑克曼層次豐富的演出，讓他獲得本屆金球獎戲劇類電影最佳男主角提名的肯定，距離奧斯卡影帝只剩一步之遙。

對於演出這個多面向角色的渴望，休傑克曼提到其實與他在現實生活中跟父親的關係有關：「我母親在我8歲時過世，我們是我父親一手帶大的。我們的關係很好，能去看一場7小時的板球賽，縱使只聊了20分鐘，也能很自在地坐在彼此身邊。」

影響他一生的父親，在過去12年間深受阿茲海默症的摧殘，健康每況愈下。在《愛．子》開拍前，已有心理準備的休傑克曼，特地趕回去澳洲探望他的父親，只不過這次見面也成為了他們最後一次的相聚，他父親在他於倫敦拍片時過世。

得知父親過世的消息後，休傑克曼決定留在倫敦完成電影的拍攝，因為他知道他父親絕對不會拋棄工作，也期待他會這麼做。「拍攝這部電影能幫助我療傷，這是一個關於脆弱情感、家庭、世代，以及我們的過去如何影響今天的我們的故事。我過去以為父母是擔任保護的角色，但是現在當我的小孩長大了，我認為更重要的是公開坦承我內心脆弱的地方，讓他們能夠走進我心中。」