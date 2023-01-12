一名住在桃園市蘆竹區年僅13歲的國中生，日前父親病逝，只剩他與阿嬤2人相依為命，靠著低收入戶的補助過日子，也沒有錢能夠為父親辦理後事，而這件事情被大竹派出協助相驗時發現，為了改善祖孫倆的困境，便聯絡慈善團體，且一同到場關心，也呼籲各界善心出手幫忙。

去年11月16日，蘆竹分局大竹派出所員警為一起因病死亡案，報請地檢署進行行政相驗程序時，在現場發現死者的家屬，僅有1名13歲的國中生，經員警了解關心後，才發現這名國中生是死者的唯一兒子，在父親離世後，不僅要自力更生，還要照顧因車禍受傷在家休養的阿嬤，2人生活相當艱苦。

桃園1名13歲國中生父親日前病逝，籌不出喪葬費用，他還得獨自照顧車禍受傷臥床的阿嬤，祖孫倆緊靠低收補助過日子。（蘆竹分局提供）

在父親臥病在床期間，這名國中生不僅要照顧父親，還要同時照顧因車禍休養的阿嬤，對於年僅13歲的他，非常不容易，然而，阿嬤行動雖然無礙，但因為沒有收入，2人只能相依為命，依靠每個月的低收入戶補助過日子。

大竹派出所所長郭堂榮，得知這名國中生連葬父的費用都籌不出來後，便聯繫慈善團體「桃園市寒冬送暖協會」，並且一同前往該國中生住處關心，該協會也援助6000元與生活飲食用品，郭堂榮則向轄內善心人士求援，雖然目前無燃眉之急，但祖孫的往後生活狀況，令人擔憂，也希望社會各界善心人士，能伸出援手。