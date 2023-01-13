辣模辛尤里以傲人H罩杯聞名，大膽穿衣風格總讓人捨不得把視線移開，未料近日竟曬出全裸影片，不僅大方露出渾圓北半球，還隱約露出重點部位，讓所有人看得鼻血直流。

辛尤里於臉書曬出特效影片，只見她對著鏡頭微微嘟嘴，一副無辜眼神盯著鏡頭，楚楚可憐的模樣激起網友想疼惜的心情，視線往下一移，風格向來大膽的她，竟直接赤裸上半身入鏡，不僅吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，渾圓北半球更是直接大方見客，而有眼尖網友發現疑似隱約露點，相當懂得掌握住流量密碼。

辛尤里上半身全裸入鏡，被眼尖網友發現疑似露點。（圖／辛尤里臉書）

對此，網友紛紛留言：「有點東西，但是東西不多」、「太美太性感了」、「妳太過閃亮，變得無法直視」、「抱歉我沒在看你打什麼，我一直再放大照片」、「美女真的百看不厭」、「千萬給奶奶保暖好，別著涼了」、「妳的肉片真的好看，都存檔了」、「車頭燈沒有燈頭」、「這張照片真的好多人都流鼻血呀」。

辛尤里先前也曾曬出全裸淋浴影片，只見她搓揉身體的過程，不斷對著鏡頭擺出各種誘惑眼神，還刻意做出擋住傲人上圍不讓人看的動作，加上傲人魔鬼S曲線，讓網友們看得血脈賁張，不過疑似動作太大，差點不慎走光，短短2天就吸引上萬人按讚朝聖。