由Netflix西班牙影集《紙房子》「里約」米蓋爾赫爾南以及「西班牙影帝」哈維爾古鐵雷茲領銜主演，並由西班牙「影展常勝軍」名導亞伯托羅德里哥團隊打造的全新動作電影《驚獄77》（Prison 77）大銀幕上演鬥智鬥勇的越獄風暴，致力帶給台灣觀眾不一樣的賀歲電影新選擇。

《驚獄77》取材自真實事蹟，講述1977年，西班牙正值民主轉型期，社會氛圍動盪不安，一名年輕的會計師（米蓋爾赫爾南 飾）因挪用公款被判處20年徒刑，當他在獄中等待審判結果的期間，他與一名老年囚犯（哈維爾古鐵雷茲 飾）合夥，暗中策劃著如何逃獄，究竟身陷囹圄的他們，能否突破重圍逃出生天，令人相當好奇故事的發展。

該片備受國際影壇的肯定，去年受邀擔任西班牙聖賽巴斯提安國際影展閉幕片，並攬獲知名爛番茄影評網100％滿分推薦，英國知名電影雜誌ScreenDaily也評論到：「拳拳到肉的動作場面，令人目不轉睛！」此外，更是入圍2023年「西班牙奧斯卡」哥雅獎（Goya Awards）最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳演員等16項大獎。

《驚獄77》將於1月27日在台上映。