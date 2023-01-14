「MAMAMOO」暌違4年來台開唱，2場共吸引1.4萬名粉絲朝聖。（粘耿豪攝）

韓國女團「MAMAMOO」14、15日2天在林口體育館舉辦「MY CON」巡迴演唱會台北場，相隔4年來台，2場共動員1.4萬名粉絲，4人誠意十足地狂秀中文與粉絲互動，數度高喊「準備好了嗎」、「大家過得好嗎」、「大家為我們加油，知道了嗎」、「大聲點、尖叫聲」，4人更是多次講到口頭禪「好好」，可愛的發音逗得全場大笑。

她們以〈1,2,3 Eoi!〉、〈Mr.Ambiguous〉揭開序幕，隊長頌樂帶頭以中文喊著隊呼：「大家好，我們是MAMAMOO，終於來到台灣了。」玟星也接著用中文問「大家覺得怎麼樣？我們很思念舞台」，還不忘撩粉「對我有意思嗎？」而看到台下坐滿粉絲，華莎開心說：「太久沒見面了，本來有點擔心大家忘了我們，很感謝MOO MOO（官方粉絲名）們來到這裡！」頌樂還不忘用中文指揮粉絲拿著應援棒跳波浪舞，「MOO MOO們可以做得好嗎？從這邊往那邊」，結束後直誇「讚讚！MOO MOO們最棒」。

「MAMAMOO」擁有超強唱功，成員之間還能互換歌曲演唱。（粘耿豪攝）

演唱會上除了帶來〈Starry Night〉、〈Um Oh Ah Yeh〉等多首代表作，在演唱〈1公分的自尊心〉之前，4人還搞笑用中文演起短劇，更挑戰互換彼此的solo歌曲，先是頌樂打頭陣帶來輝人的〈water color〉，然後華莎從2樓舞台登場唱著玟星的〈Eclipse〉，接著輝人性感現身唱頌樂的〈HONE〉，最後才是玟星唱華莎的〈TWIT〉，展現超強的唱功。

演出前1天抵台時，主辦單位貼心準備雞排、小籠包、滷肉飯等道地的台灣美食，4人吃飽喝足到活動場地彩排，玟星在後台喝了芒果汁後，還忍不住驚呼：「和我之前喝過的芒果汁不是同個檔次，又甜又好喝！」頌樂則說：「認真彩排後，喝了甜甜的珍珠奶茶，心情特別好！」

「MAMAMOO」一抵台就不忘品嚐台灣道地的小吃。（粘耿豪攝）

不過她們因專心準備演唱會，沒多餘時間外出逛逛，華莎遺憾地表示：「演出結束後，如果有時間想跟成員去夜市。」身為貓奴的輝人，事前做了功課得知台灣有個地方叫貓村（猴硐），「我作為管家，不能錯過貓村唷，回韓國前想去逛逛。」MAMAMOO週一演出結束後返韓，離台班機不公開。