偶像女團「Twins」成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，即將邁入42歲的她，多年來時胖時瘦的身材經常成為焦點，年前她曾因為突然暴肥而震驚所有人，不過她去年參加了《乘風破浪的姐姐》第三季後已成功減肥，顏值重回巔峰，但是近日她曬出辣照，爆瘦胸前驚見肋骨，讓不少網友擔心她吃太少。

阿嬌自從她去年參加了《乘風破浪的姐姐》第三季後已成功減肥，節食和做運動雙管齊下，讓她回復最佳狀態，更是重回顏值巔峰，激瘦身材獲粉絲一致讚歎女神歸位。和阿Sa(蔡卓妍)的姐妹情成為節目一大亮點；有網友也翻出阿嬌上節目之前的照片，發現阿嬌整個人瘦了一大圈，對比相當明顯。

阿嬌爆瘦，胸口可見清晰的肋骨形狀。(圖/小紅書)

而阿嬌在昨(14)日時尚服飾品牌的官方帳號分享了一段阿嬌與阿Sa交換禮物的短片，片中兩人互相為對方準備了驚喜禮物，阿Sa送了一個毛毛手袋給阿嬌，阿嬌則送了一個香薰爐給阿Sa，她們都很喜歡彼此所送的禮物，場面十分溫馨。

豈料網友卻把注意力放在阿嬌身上，身穿低胸小背心，還加碼露出水蛇腰，，微微向前俯身時，露出深邃的事業縣，令人大噴鼻血，與阿Sa的包緊緊的打扮成強烈對比。不過片中的阿嬌明顯比前又再瘦了不少，甚至驚現胸前的肋骨，網友們憂心地提醒她不要再繼續減肥了，叫她要吃多些。