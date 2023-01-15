林襄（右）昨與梁赫群擔任士林「森SPA足體養生會館」一日店長。（鄭宜熏攝）

啦啦隊女神林襄昨（14日）與梁赫群擔任士林「森SPA足體養生會館」一日店長，她近期人氣超夯成為流量密碼，忙碌的工作也因此前陣子身體出現狀況，「經期大亂，一個月來了兩次，可能是工作太忙，但現在是健康小襄。」連一起主持外景節目的梁赫群都說，沿路有遇到耳鼻喉科都會問她要不要看醫生。

林襄透露目前感情空窗，現在沒有追求者，喜歡頹廢有鬍渣、黑眼圈的異性，偶像是「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth），但強調是他「瘦的時候」，坦言偏愛五官深邃的男人， 所以與外國人談情也很ok，至於年紀也沒有要求，那51歲的小鐘如何？她立刻發好人卡說：「小鐘哥人很好。」

而農曆年將至，她開心說過年可以休假快2周， 想宅在家追劇 ，將包5位數的紅包孝敬父母。梁赫群則說只要有連續假期，老婆就會把行程排好、排滿，海內外的行程都有，原本打算要去日本，因麻衣建議春天再去日本，所以後來改去泰國，麻衣跟他說自己在日本的生活蠻規律，但沒特別聊到她之後復出規劃。