棉花糖是許多人的童年回憶，香甜的滋味讓男女老少都著迷。不過，一名女網友指出，友人日前去桃園市中壢區的夜市花了60元買棉花糖，卻被商家製作出的成品及衛生習慣嚇到，最後因為懶得和對方爭論，結完帳就帶著棉花糖離開。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，友人日前去桃園市中壢區的夜市打算花60元買一顆兔子造型的棉花糖，等了半小時，結果卻因老闆娘製作失敗，只好整個丟掉，正當要重做的時候，友人便告知自己只要白色加粉色草莓口味的棉花糖就好，因為她實在不想再等下去。

沒想到，友人竟看到老闆娘在重新製作棉花糖的過程中，棄用竹棍改用手接糖絲，再集成一團塞進袋子裡，「這樣就算了，但是看著棉花糖漸漸被壓扁，我要吃的是鬆鬆的棉花糖，不是硬硬的糖球啊。」隨後她直接叫老闆娘住手不要再塞了，還透露其實自己有和對方說可以用竹籤捲，卻被當場回絕，表示只有製作造型才會用竹籤。

最後，友人因為懶得和老闆爭論，結帳完就帶著棉花糖離開，「這不是棉花糖，還我童年，我自己去玩棉花糖機做出來的還比較好吃。」對此，原PO則忍不住痛批「這年頭錢真好賺啊」。

檢視原PO發出的Instagram限時動態，友人看到老闆娘棄用竹棍改用手接糖絲的舉動，當下直接叫老闆娘住手，卻未被理會。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

得知友人的經歷後，原PO忍不住怒批「這年頭錢真好賺啊」。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

貼文一出掀起熱議，網友紛紛表示「真不專業」、「感謝排雷」、「造型才用竹籤？所以老闆根本不是要用造型，一開始就是要用一坨給妳朋友了」、「現在棉花糖已經快追上雞排價格了」、「一支竹籤成本是能花多少，這看起來完全不想吃」。

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