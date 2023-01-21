一名20歲男子因缺錢花，竟讓自己16歲的小女友上交友軟體找人並設局仙人跳，受害男子帶著跳蛋、繩索到摩鐵後，隨即遭2名男子拿刀抵脖子討錢，但男子身上只有五倍券，存款僅1千元，3名男女一審依加重強盜罪重判7年2月，後來依26萬獲和解，二審輕判4年徒刑。

根據判決書，該名20歲郭姓男子因缺錢花用，竟聯合16歲的小女友透過交友軟體「cheers」約一名20多歲男子到摩鐵開房，當時還有一名15歲蕭姓男子為共犯，受害男子真以為約砲成功，當場還帶了跳蛋、繩索等道具到現場，等到2人見面時，其餘2名男子才衝入房間內。

受害男子與女子在房間時，郭男與蕭男才持刀衝入房間內，用刀抵住對方脖子要求給錢，對方才意會出這全是一場仙人跳，甚至遭刀子劃傷，但受害男子身上只有提款卡和6千元的5倍券，事後提領現金時存款也只有1千元，他事後馬上報警，警方循線逮到人。

法院審理後認定郭男搶走對方5倍券，觸犯《刑法》結夥三人攜帶兇器強盜罪，判7年2月；提領林存款觸犯《刑法》非法由自動付款設備取財罪，判處拘役30日，至於蕭姓少年則判處3年6月。後來2人不服上訴，最後郭男跟林男和解，二審輕判四年。