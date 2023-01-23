台籍李姓旅客在除夕放鳥日本旅館，今天打電話向旅館致歉。圖為湯布院椿旅館。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣籍李姓旅客透過日本訂房網站預約湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）小年夜除夕2晚住宿卻放鳥，導致旅館事先備好的指定高檔食材被迫全部丟棄，損失24萬日圓，李男23日上午致電旅館道歉並表示願意在年後匯款全額賠償。這起春節旅遊失格事件也引起日本「讀賣新聞社」關注。

李男聯繫旅館時並未表明身分，是以英文向櫃台說明想找總經理立川幸司，但正逢忙碌時刻，第2次致電時才由顧問出面協調；李男首先對造成困擾致歉，說明並未收到訂房網站的確認信件，旅館說明「日本絕大多數訂房網站秀出預約號碼就表示訂房成功」，首先一定要看清楚網站的規定，尤其是會員制平台。

李男致歉後表示願意全額賠償，希望匯款時間在春節過後，旅館大方答應；電話結束前李男說很喜歡日本的風土人情多次旅遊，日後如果再向湯布院椿旅館訂房是否接受？飯店顧問八代淑子1句話回應：「歡迎！」

這起旅遊失格事件發生在春節期間引起日本「讀賣新聞社」關注，致電湯布院椿旅館想了解來龍去脈；旅館方面則希望能夠提醒台灣和全球旅客，在日本旅遊時要特別注意的事項。