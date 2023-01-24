2022九合一選舉綠營慘敗、藍營大勝，民眾黨則小有斬獲，取得一席新竹市長首長席次，黨主席柯文哲是否參選總統也成為熱議話題。柯今(24日)與黨籍台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞等聚會，只見黃瀞瑩拿著「總統請吃飯」牌子3人合照，直呼新年新希望就是能吃到柯P這頓「總統請吃飯」。

「認真當議員，我再請你們吃飯啦！」黃瀞瑩今(24日)在臉書發文附圖，透露柯文哲對她們新科議員講了這句話。「學姐」嗨起來直呼：「開玩笑，聽到這句話我和陳宥丞二話不說立刻要求拍照存證，吃飯不超過5分鐘的柯文哲主席，竟然主動要請我們吃飯，但我們可以至少吃半個小時嗎？」

黃瀞瑩當場讓柯P拿著「總統請吃飯」的牌子合照，並許下她的新年新希望：認真做事踏實服務，然後吃到這頓「總統請吃飯」！

陳宥丞留言說：「不限時喔！（學姐：大笑）」民眾黨立委邱臣遠也回：「可以請吃拉麵嗎？（學姐：吃什麼都好，可以慢慢吃就好）」網友表示：「見者有份呀！」、「柯總統請吃飯的話，吃飯一樣五分鐘，但敬酒要三小時，還要唱歌＆當人行立牌供人拍照」。