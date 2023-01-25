台灣變成凍番薯，氣象局針對全台發布低溫特報，氣象專家吳德榮表示，強寒流持續發威，大年初四（25日）到初五（26日）的清晨都被強寒流壟罩，今晨各縣市平地都降到10度以下，最低溫落在基隆5.9度，提醒民眾注意保暖。而年初六（27日）則會有另一波乾寒流來襲。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」中提到，今（25日）晨各縣市平地最低氣溫降至10度以下，截至5時03分，本島低溫前3名依序為基隆（七堵區）5.9度、桃園（楊梅區）6度、宜蘭（南澳鄉）6.3度；此外，台北市（文山區）亦降至6.7度。其他各地最低氣溫為中部（嘉義東區）6.5度、南部（台南白河區）7.5度。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，年初四（25日）到初五（26日）的清晨都被「強寒流」壟罩，各地氣溫偏低，天氣極寒冷，要注意保暖、防寒害。西半部大多晴朗穩定、東半部多雲偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，今（25日）各地區平地氣溫為北部6至13度，中部6至17度，南部7至20度，東部6至19度。年初五（26日）白天冷空氣減弱、天氣回暖；各地晴朗舒適、晚仍偏冷。

低溫特報。（翻攝自氣象局）

吳德榮也說，大年初六（27日）到初八（29日）的清晨，又會有另一波寒流南下，雖然比前波稍弱，但偏乾，在強輻射冷卻的加持下，初七（28日）和初八（29日）清晨仍有挑戰入冬低溫的條件。而初六（27日）北部及東半部有局部短暫雨，初七（28日）和初八（29日）各地晴朗穩定。初八（29日）白天起冷空氣減弱、氣溫回升，但入夜仍很冷。

吳德榮表示，下周一（30日）到下周二（31日）早晨，受到另一波乾冷空氣影響，白天晴朗微涼，夜間則會因為強輻射冷卻加持，仍有極低溫的狀況出現的機率。下周二（31日）白天起冷空氣減弱，天氣晴朗，氣溫回升，夜晚仍很冷。

氣象局今發布低溫特報，12縣市為橙色燈號（非常寒冷），包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生機率；新竹市、花蓮縣有持續10度或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度或以下氣溫發生的機率。7縣市則微黃色燈號（寒冷），分別是台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣以及澎湖縣有10度以下機率。