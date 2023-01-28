52歲凍齡美人洪欣2009年與小她10歲男星張丹峰結婚，兩人生下一女，2018年張丹峰爆出和美女經紀人畢瀅過從甚密，去年底兩人又傳出藕斷絲連，張丹峰做直播時，酬勞竟是入帳到畢瀅的帳戶。對此，洪欣一直沒正面回應，26日罕見發文曬出一家三口照片，祝愛女生日快樂，張丹峰也同步轉發，似乎暗示夫妻關係依舊。

洪欣人美但早年感情路不順，1996年曾與黃國樑有一年短婚姻，2000年又和莫少聰未婚生下一子，2009年她和張丹峰梅開二度結婚，2014年生下寶貝女兒，未料女兒才4歲時，八卦媒體就拍到張丹峰和經紀人畢瀅共處一室7小時，隨後女方穿了睡袍走出房外，還有人挖出兩人疑似有情侶服、情侶手鍊。

張丹峰做直播時，酬勞入帳到畢瀅的帳戶。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

當時張丹峰親自出馬回應傳聞，表示是子虛烏有，老婆刪了兩人合影只是夫妻倆起小爭執，又稱已經讓畢瀅離職，夫妻倆努力重修舊好，此後還多次被拍到一家三口出遊，但網友總唱衰兩人肢體動作相敬如「冰」，張丹峰手臂貼近太太，表情跟身體都跟洪欣卻都很疏離的樣子。

張丹峰轉發洪欣微博。（圖／翻攝自洪欣、張丹峰微博）

去年底《推理君江小宴》報導，近日張丹峰工作，負責接洽的都是一位叫「萌萌」的經紀人，而畢瀅過去的小名就是「萌萌」，帳戶名稱更直接就是畢瀅，畢瀅還為張丹峰爭取外出工作要住飯店套房，引來網友狂批張丹峰和畢瀅根本是假切割。而悶不吭聲的洪欣，日前曬出照片祝女兒生日快樂，張丹峰也在在照片內，更轉發了老婆的發文，一家人看似恩愛如昔，讓網友紛紛留言：「孩子像爸爸，可惜了」、「一家人都是高顏值」、「洪欣真的在笑嗎？完全看不出笑意」、「他倆沒離婚啊？我一直以為他倆離了」。