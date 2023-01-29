以百圓商品聞名的日本大創百貨，均一價販售生活商品，但有網友好奇，日圓匯率明明掉到0.23，為何大創百貨仍舊賣49元，引發眾人熱議，感嘆台灣人被當盤子，買什麼都貴，也有人點出大創漲而不降的最大原因。

一名網友在PTT八卦板發問，指出日圓以前匯率0.33的時候，大創的東西賣39元算很正常，但現在匯率0.23，大創商品沒有跌價，東西反而賣49元，認為前後邏輯不通，好奇是什麼原因讓大創變貴。

貼文引起眾人熱議，「台灣有自己的玩法」、「結果越開越多間」、「台灣人有錢，便宜還會被嫌太便宜不敢買」、「日貨一堆還在去年底漲台幣售價的，台灣NO.1」、「經濟學：來台灣就是加價賣」、「就買方便的，質感還是比路邊雜貨好一點」、「就是路邊雜貨更坑，只好給大創坑」、「早就不逛大創了，小北、光南更好買」、「唐吉東西都日幣當台幣賣，只能逛逛」。

也有網友歸咎漲價是因為台灣房價，「東西都大陸來的，和日本匯率無關，台灣員工薪資有沒有漲？房租有沒有漲？電價有沒有漲？」、「你要不要看房價漲多少，你買的是店租，懂？」、「台灣房租逐年上漲的關係」、「幫忙付房東租金的概念」。