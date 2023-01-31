發熱衣穿錯不但沒辦法保暖，還有可能導致皮膚出狀況，外科醫師江坤俊分享發熱衣3大NG穿法，包括沒把發熱衣穿在最裡面、選錯尺寸及運動後直接穿發熱衣，其中運動流了很多汗，沒有擦汗就直接套上發熱衣，這樣非但無法發揮保暖的作用，甚至還可能會越穿越冷。

江坤峻近日在節目《健康2.0》上分享，發熱衣的保暖機制是「吸濕保熱」，發熱衣裡面有個成分「聚丙烯酸酯」，能夠吸收人體散發出來的水氣，再將其凝固成水，而這個過程就會放出熱量。

江坤峻點名發熱衣3個NG穿法，首先是「沒把發熱衣穿在最裡面」，根據發熱衣會讓人覺得溫暖的原理，必須要能夠吸收人體散發的水蒸氣，所以如果把發熱衣穿在第二層，甚至第三層，這樣將無法讓吸濕保熱的機制運作，當然就沒有保暖的效果。

江坤峻表示，第二種NG穿法就是選錯尺寸，有些人喜歡穿寬鬆的衣服，所以就買過大尺寸的發熱衣，舉例來說，平常穿M號衣服合身的人，卻買了XL的發熱衣穿，這樣恐讓吸濕保熱的機制無法運作，因為當肌膚散發出水蒸氣，很有可能直接從衣服的縫隙跑掉了，當然就沒辦法好好發熱。

江坤峻也說，最的NG穿法是「運動後直接穿發熱衣」，很多人運動大爆汗，卻沒有先擦汗就直接套上發熱衣，誤以為身體水分越多，保暖效果越好，但這樣的錯誤做法恐導致「越穿越冷！」，因為當汗水太多，恐會使發熱衣濕掉，無法順利將水分排出，當然就無法起到保暖作用。

江坤峻也提醒，不是所有的人都適合穿發熱衣，痘痘肌、肌膚較為敏感或罹患異位性皮膚炎的民眾，如果要穿發熱衣要注意，因為穿發熱衣保暖可能會容易流汗，水分被悶在裡面，恐會導致皮膚問題更糟，因此建議有肌膚問題的人，改採洋蔥式穿搭來保暖。