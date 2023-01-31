國民黨台北市前議員羅智強日前表示，2024要投身立委選戰，而他的選區也一直是外界關注的焦點。羅今（31）天在節目《千秋萬事》指出，自己對於立委選區有一個很大的考量，那就是希望能以連線的方式作戰，帶領更多優秀的人才進入國會；同時他還強調，要到哪選立委這件事，自己將在半個月內做決定。

羅智強提到，他的新年願望是能夠就業，目標就是進國會，選立委是一個確定的事情，但選區的選擇比他想像的要困難，盼望外界再給他一點點時間，半個月左右就會下最後決定。不過他也強調，這次投入參選，有一個很大的考量是，希望能以連線的方式來作戰，盼自己除了在立委選舉外，同時能在總統大選上也扮演關鍵角色，串聯議題讓優秀、有潛力的人才進到國會。

此外，羅智強也感謝全台灣的支持者，在各個選區都點他的名，但畢竟自己只有一個人，沒有辦法分身到每個地方去選，對於選區當地的屬性、跟勝選的把握都要謹慎考慮，因為「我要幫大家在國會展現監督的力量，前提就是能當選」。對於目前幾個外界認為的可能選區，他也說到，台北市大安區是考量選區之一，他本身就是大安區出來的議員，確實對該區有個感情在那邊，而戶籍所在的桃園市龜山區，羅則表示自己支持當地議員牛煦庭，因此龜山選區一開始就排除了。

另羅智強也表明，國會不是一個單打獨鬥的地方，未來應該要有很多戰將在裡面，自己當立委有三個目標，第一個是改革國會的風氣，第二個是能夠當好政策的後盾，第三個也不能當橡皮圖章，現在的國會需要敢言有堅持，認真肯用功的人進去。