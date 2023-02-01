ØZI1日舉辦媒體活動，分享籌備新專輯過程、演唱會內容。（新樂園音樂提供）

ØZI1日攜手同門師弟The Crane舉辦媒體活動。ØZI在2019奪下金曲新人，3年多來花許多時間製作音樂、拍攝影片等，卻也開始產生職業倦怠，坦言去年陷入低潮、沉寂多時，甚至萌生不想創作音樂、不當歌手等引退歌壇的念頭。

他說：「想做讓自己會興奮的事情，不做音樂可以當電影導演，回歸初衷，去做覺得爽的事情就不會倦怠」。 ØZI去年靠著寫日記、抒發心情，順利走過低谷，當時有與母親葉璦菱分享心境，笑說：「但關於人生答案的問題會找我爸聊，我爸只說『想嘗試什麼都隨便你，唯一不能放棄的就是音樂』。」

ØZI將推出新專輯《ADICA》，並在3月4日登上北流開唱，演唱會門票將在4日中午12點於拓元售票系統開賣。他正忙籌備演出內容，想挑戰許多不同事物，更幽默自虧以前偶像包袱太重，如今早已不會在意外人的眼光、評價等，他霸氣說：「I don’t care。」而他去年發生性愛影片外流，隨即報警處理，個性大方坦率的他昨表示，這件事情還好，沒有造成特別的影響。

單身3年的ØZI，直白表示未來若交女友，會大方公開對方、甜蜜放閃，並透露單身期間有約會曖昧對象、砲友等，不過從不擔心對方會暈船，他都會跟對方溝通2人的關係、底線，若對方不配合就不繼續聯絡，若碰到糾纏、恐怖的對象，他無奈說，只能報警處理。

28歲的The Crane鶴擁好歌喉，憶起20歲時發現甲狀腺長了惡性腫瘤，當時已開刀切除，至今定期回診、吃藥。他開刀後半年沒辦法發出聲音，不過恢復後發現音質變更好，他打趣說，「因禍得福」。