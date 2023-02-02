全民普發現金6000元，原先稱發「開春紅包」，但因時程關係，最快3月才能發放。國民黨立委李貴敏怒批，明明發現金好過年，不知道執政黨在拖些什麼！？連年超徵，去年更超徵4950億，只拿些許現金還給人民，有這麼困難嗎？到底是誰在卡關？

李貴敏1日在臉書粉專發文表示，立院新會期開工，12次爭取還稅於民，到底是誰在卡關呢？努力問政，加強監督，是她不變的目標，更是在野黨的天職。我們雖比不上民進黨人多，但絕對和人民站在一起、和道理站在一起，我們絕對會堅持推動對的政策，盡全力捍衛公義。

李貴敏接著指出，就拿還稅於民發現金的主張來說，還稅於民，天經地義，明明發現金好過年，早就該普發現金了，不知道執政黨在拖些什麼！？連年超徵，去年更超徵4950億，只拿些許現金還給人民，有這麼困難嗎？

李貴敏表示，她在財政委員會，從110年年底開始，前後12次正式發言要求還稅於民，但對高高在上的政府官員而言，根本是馬耳東風。直到民眾火大了，執政當局被迫承諾普發6000元，還想以全民共享經濟成果之名，搞些彌補失敗政策、政策買票、大撒幣的把戲，真是大可不必，快點把人民原本就該有的現金給發了吧！