民主黨眾議員歐瑪（Ilhan Omar）遭共和黨從眾議院外交事務委員會中除名，共和黨表示這是向她過去所發出了反猶太主義言論的懲罰，外界認為，這是美國國會緊張局勢升級的一個跡象。

據《英國廣播公司》（BBC）3日報導，他們投票決定將歐瑪從眾議院外交事務委員會中除名，因為她過去對以色列和反猶太主義言論的強烈聲明。

民主黨和歐瑪說，這是在2020年民主黨佔眾議院多數時2名共和黨人被趕出委員會後的報復行為。

歐瑪還稱，她被免職是因為她是一名以索馬利亞難民身份移民到美國的穆斯林婦女。

她在投票前不久說：「有人對我被認為不配談論美國外交政策感到驚訝嗎？」

一些共和黨人，包括麥卡錫（Kevin McCarthy）認為歐瑪不應該在外交事務委員會任職，因為她過去對以色列的評論同時受到了來自2黨的批評。

時任眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）也曾譴責歐瑪女士的言論是反猶太主義的，因為這些言論援引了關於猶太人利用金錢獲得影響力的偏執成見。

歐瑪當時在一份道歉聲明中說：「反猶太主義是真實的，我很感謝猶太盟友和同事，他們正在教育我反猶太主義陳詞濫調的痛苦歷史。」

週四，包括猶太裔國會議員在內的民主黨人表示，歐瑪女士已採取適當措施，對自己進行反猶太主義教育。

從過去的歷史上看，眾議院的執政黨很少自己懲戒反對派成員，但這種情況已經開始改變，創造了一種新的黨派遊戲規則，很可能會進一步分裂議會，其他成員說，這一次決定有可能使眾議院的黨派爭鬥升級。