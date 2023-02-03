一名男子婚後與妻子分居8年，男子在2022年4月間趁妻子不注意時偷偷解鎖手機密碼並查看她的LINE訊息，一看才發現妻子竟樂當「時間管理大師」多次和2名小王激戰，讓他氣得提告求償。法官勘驗事證後，認為人妻破壞婚姻生活圓滿，判她須和2名小王分別賠償丈夫15萬、12萬的精神慰撫金，可上訴。

男子阿倫與小花於2008年1月間登記結婚，夫妻倆結婚數十年，不料阿倫於2022年4月間看見小花LINE對話及相簿發現小花當起「時間管理大師」長期和2名男性外遇，對話多以「老公」、「老婆」、「寶貝」互稱之外，還有許多充滿曖昧和性暗示的對話，法官勘驗對話看見小花曾分別傳訊給2名小王表示「快一點我忍不住了，我快要爆掉了」、「這樣以後我會不會被你玩壞掉」、「車上要戴套套，你也不舒服」、「老公，我來了，多想多想做，色鬼，等我下課，幹嘛幹嘛，壞壞」、「幹嘛，想被我咬雞雞喔」，而2名小王也曾傳訊「咬會痛」、「會被妳C出來，會被妳越C越漲」，兩人手機內還有多張親密合照。阿倫看見後氣得分別向2名小王求償100萬、50萬。

小花辯稱她和阿倫結婚後，阿倫流連於酒店、三溫暖等聲色場所，甚至結交特種行業的小姐，因此想和阿倫離婚，兩人從2014年開始分居至今，分居期間阿倫未盡照護未成年子女之義務，甚至向小花借款約160萬元，阿倫於2022年4月間，趁小花帶子女回家探視之際，竊取小花手機，並猜對手機密碼偷看她訊息內容。

法官勘驗各項事證判定，小花和2名小王的相處超乎一般異性朋友間正常應對舉止界線之曖昧及親密行為，已逾越社會一般善良風俗對於有配偶之人與異性間合理往來之認知，嚴重破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福，致阿倫受有精神上痛苦，審酌2名小王的工作情況，判小花須和2名小王分別賠償阿倫15萬、12萬的精神慰撫金，全案仍可上訴。