德國國防部長蘭皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）事先未公開行程，於昨日（二）突訪基輔並宣布柏林、丹麥和荷蘭將集中資金和資源從工業庫存中修復豹1坦克，預計在未來幾個月內供應給烏克蘭。

皮斯托瑞亞斯前往基輔，宣佈今年將供烏約80輛豹1坦克，2024年將再提供約100輛，比之前宣佈的要多。德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）訪問華盛頓時分別表示，他預計烏克蘭在3月前將取得2位數的豹1坦克，但他不確定授權的178輛坦克中總共會有多少輛能夠送達。

According to Business Insider - Germany has given the green light for the export of 187 Leopard 1 from Rheinmetall (88 🐆)and Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (99 🐆). Official announcement should be on Tuesday.https://t.co/QtvZjuGKWb pic.twitter.com/8iKi9FzKn7 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 7, 2023

自2023年開始以來，西方國家已承諾向烏克蘭提供數百輛坦克和裝甲車，使烏軍能夠擁有足夠的火力和機動性，以便在今年突破俄羅斯的防線並奪回領土。

美國的新武器包預計將包括射程更遠的火箭彈，這將使烏克蘭有能力打擊俄羅斯在其佔領的烏克蘭領土內的目標和克里米亞半島部分地區的補給線。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上說，他7日與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）就新的軍事援助和對俄羅斯的制裁以及在俄方2月24日入侵1週年之際的「重要事件的準備工作」進行了會談。但新的武器需要幾個月的時間才能到達，俄羅斯已經通過徵召預備役軍人來補充人力。

克里姆林宮說，西方的武器供應只會擴大和延長衝突，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）7日在與軍事官員的電話會議上說：「美國及其盟友正試圖盡可能地延長衝突。」

「為了做到這一點，他們已經開始提供重型進攻性武器，公開敦促烏克蘭奪取我們的領土，事實上，這種步驟正在將北約國家拖入衝突，並可能導致不可預知的升級程度。」