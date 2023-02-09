民進黨今天質疑，國民黨南投縣第二選區立委候選人林明溱參選，是為了兒子林儒彬卡位。國民黨副發言人呂謦煒反批，民進黨從對林的不實指控、對南投建設不實汙衊、到南投人才的欠缺，可見根本不懂南投，呼籲應更謙卑面對南投鄉親。

呂謦煒批評，民進黨忽視地方、沒有人才，才徵召本已遠居台北的前立委蔡培慧空降參選，但蔡南投縣第一選區立委選輸後選縣長、縣長選輸後又改選第二選區立委，民進黨在南投的年輕人，為何連爭取和蔡培慧比較的機會都沒有？

民進黨質疑林明溱違法聘用林儒彬任縣長特助，呂謦煒回應，澄清林儒彬沒有在南投縣府任任何職務，沒領縣政府一毛錢，特助僅是對外服務的稱呼，認為民進黨對林儒彬所提出的質疑都是老調重彈、混淆視聽。

呂謦煒表示，民進黨增設促轉會、黨產會等黑機關作為政治酬庸位置，更將手伸入監察院、NCC等獨立機關，九合一選舉大敗後更安插諸多「敗選者聯盟」到中央政府，民進黨才應先向人民交代這種種政治酬庸亂象。

呂謦煒也提到，黨內包括縣議員游顥、宋懷琳與林儒彬等人，都曾表態爭取國民黨提名參選本次南投立委補選，過程中林儒彬自然會製作自己的文宣，最後黨內才協調團結支持民調最高的林明溱參選，守住南投關鍵一席。

呂謦煒說，相較對手擁有中央龐大資源，國民黨只能靠大家的團結與民眾的支持，因此林儒彬文宣簡單調整後交由林明溱使用，反倒凸顯被民進黨追殺的國民黨缺乏資源，需要秉持儉約惜物的精神來努力

呂謦煒說，林明溱從集集鎮長做起，深耕南投逾20年，立委及縣長任內政績卓著，更曾榮獲五星縣長認證，施政滿意度優異，遺憾民進黨堅持負面選舉口水戰打法，為選舉利益不惜污衊為南投付出一生的政治工作者。