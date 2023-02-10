女星林如琦(Gigi)近來和老公史丹利到日本長野旅遊，沒想到，上月29日卻傳出當地滑雪場雪崩的消息，所幸兩人第一時間在臉書報平安，親友和粉絲才鬆了一口氣，沒想到，近來林如琦遇到衰神，不幸在停車場滑了一跤，痛到站不起來，被老公史丹利送去掛急診，一度得靠輪椅代步，所幸最後一切平安。

史丹利昨(9日)透露老婆受了傷，原因是在停車場滑跤時，小腿脛骨直接撞到水泥輪檔，痛到站不起來，根本無法走路，只好送老婆掛急診，好在檢查後並無大礙，骨頭也沒有裂開，令史丹利鬆了一口氣說：「還好虛驚一場」。他還附上林如琦坐輪椅的照片，可見她露出開心神情配上誇張手勢，看上去精神頗好。

見老婆已經沒事後，史丹利鬆一口氣表示，推著坐輪椅的她在醫院閒晃，是一項「很特別的體驗」，同時不改幽默本性直言：「總覺得就像是為了我們老後生活的練習吧....，就差沒跟她說『老耶！明啊仔愛甲菜喔！』(老伴啊！明天要吃菜喔！)。」

林如琦掛急診時，由老公史丹利負責照料。(圖/林如琦 FB)

貼文一出掀起網友們熱議，林如琦在底下現身說：「還好有你，謝謝啦」，藝人黃小柔打氣：「還好還好，至少是練習」，網友獻上關心：「你們真的很厲害～還能苦中作樂～～羨慕你們」、「雞姐不管怎樣都很正面，真的很厲害」、「噢～脛骨撞到真的痛爆，祝康復」、「腿可能會腫，要記得備一些藥品使用」、「真的，老了，就是互陪看醫生。」