新竹棒球場去年因場地缺失爆出爭議，台南市長黃偉哲10日視察興建中的台南亞太國際棒球訓練中心，當場挖開土壤查看排水狀況，確認工程如質如期完工。這座棒球場地的成棒副球場預計4月啟用，作為10月全國運動會棒球場地，成棒主球場預計年底完工。

新竹棒球場耗資12億整修卻爭議不斷，耗資28億的台南亞太國際棒球訓練中心的4座少棒與成棒球場分為2期工程施工，今年底前將全數完工，1期工程包括2座少棒場地已完工舉辦比賽。

興建中的2期工程包括2座成棒球場，其中容納2萬5000人的成棒主球場需等到年底才能完工。容納3000人的成棒副球場4月初將率先驗收，5月舉辦場地測試比賽，6月舉辦全國運動會資格賽，10月正式為全運會比賽場地。

預防新竹棒球場事件重演，黃偉哲10日視察準備完工的成棒副球場，首要關心球場興建品質，他與官員一起挖開內野土壤，查看土壤排水狀況，包括排水層結構、土壤厚度、土質是否合乎設計，預防場地在下雨時出現積水，現場並未發現缺失。

黃偉哲表示，台南亞太國際棒球訓練中心工程進度已達80％，成棒副球場10月迎來全運會比賽，預先檢測若發現缺失，可預作改善，希望如期如質完工，成為亞洲最好的棒球場。

台南市工務局指出，亞太國際棒球訓練中心是台南市重要設施指標之一，場地排水尤其重要。工程完工需經過連續30分鐘的撒水測試，沒有積水才會合格。