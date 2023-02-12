圖輯》粉紅超跑出發 白沙屯媽祖進香首日 信徒蜂擁迎鑾轎 20:312023/02/12 中時新聞網 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，被稱為「粉紅色超跑」媽祖鑾轎中午在大甲永信製藥駐駕休息。（黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白沙屯媽祖徒步進香今天起駕，今年報名隨行創下歷史新高，突破11萬香燈腳沿途護駕。是台灣重要的宗教盛事之一，藍綠政治人物也競相露面。芳馨醫護隨行組成徒步緊急救護團隊，志工成員由醫師、護理師與消防員組成，為廣大信徒做健康照護安心陪伴媽祖為期9天8夜的徒步進香。 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，被稱為「粉紅色超跑」媽祖鑾轎中午在大甲永信製藥駐駕休息，下午起駕後媽祖神轎突然衝入大甲鎮瀾宮駐駕20分鐘，再度上演雙媽會，現場信徒歡聲雷動。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，下午起駕後沿途有大批信徒跪臥在馬路上鑽轎腳，碰到臥床或行動不便的信徒，轎班還特地抬高鑾轎跨越。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，下午起駕後沿途有大批信徒跪臥在馬路上鑽轎腳，碰到臥床或行動不便的信徒，轎班還特地抬高鑾轎跨越。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，有信徒自行組裝氣球媽祖神偶，沿途吸引眾人目光。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，信徒在中午休息時，湧入附近超商用餐或休息。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，信徒在中午休息時，湧入附近超商用餐或休息。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，由於艷陽高照，民眾在炎熱天氣徒步前進，留下長長的身影。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，由於艷陽高照，民眾在炎熱天氣徒步前進，留下長長的身影。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，許多信徒湧到鑾轎前向媽祖參拜，或是拿著個人物品過爐祈福。（黃子明攝） 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，許多企業或團體提供車輛讓走累民眾可以上車休息。（黃子明攝） 直播》白沙屯媽祖「粉紅超跑」凌晨起駕 11萬名香燈腳隨行創新高 洛杉基快評》地震與戰爭的啟示 影》賴清德參拜白沙屯媽祖 心願曝光 #圖輯 #白沙屯拱天宮 #媽祖起駕 #蜂擁 #白沙屯媽祖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「粉紅超跑」白沙屯媽祖來囉！ 台中遶境路線一次看 11:042023/02/09 生活 康匠推白沙屯媽口罩 結緣發送 04:102023/02/08 產業．科技 白沙屯媽突轉進鎮瀾宮！「閃亮三姐妹」相會 信徒全嗨翻 16:352023/02/12 社會 白沙屯拱天宮媽祖12日起駕 藝文表演活動先開跑 14:402023/02/10 寶島 「粉紅超跑」白沙屯媽祖凌晨起駕 蔡英文赴拱天宮參拜祈福 15:152023/02/11 政治 媽祖心好難猜！粉紅超跑突「鑽進小巷」停民宅 屋主驚喜 20:062023/02/12 社會 蔡英文赴通霄鎮白沙屯拱天宮 參拜媽祖 15:502023/02/11 政治 第二行政中心進駐！「三重新市政特區」翻轉新北天際線 09:192023/02/10 財經 白沙屯媽祖12日起駕 通霄警宣導防扒小撇步 12:252023/02/09 社會 白沙屯媽祖放頭旗 粉紅超跑12日起駕 04:102023/02/10 地方新聞 白沙屯媽祖今起駕 林佳龍讚：台灣獨特的祈福風景 14:372023/02/12 政治 白沙屯「粉紅超跑」凌晨起駕 今早8時進入大甲 11:012023/02/12 生活 「粉紅超跑」白沙屯媽祖起駕出發 11萬名信徒恭送創歷史新高 03:052023/02/12 生活 顏寬恒加入粉紅超跑 回報7年前「這緣份」：我是菜學弟 19:142023/02/12 政治 今年不見粉紅超跑 白沙屯鑾轎腳步慢傍晚抵清水 17:502023/02/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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