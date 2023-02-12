白沙屯媽祖徒步進香今天起駕，今年報名隨行創下歷史新高，突破11萬香燈腳沿途護駕。是台灣重要的宗教盛事之一，藍綠政治人物也競相露面。芳馨醫護隨行組成徒步緊急救護團隊，志工成員由醫師、護理師與消防員組成，為廣大信徒做健康照護安心陪伴媽祖為期9天8夜的徒步進香。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，被稱為「粉紅色超跑」媽祖鑾轎中午在大甲永信製藥駐駕休息，下午起駕後媽祖神轎突然衝入大甲鎮瀾宮駐駕20分鐘，再度上演雙媽會，現場信徒歡聲雷動。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，下午起駕後沿途有大批信徒跪臥在馬路上鑽轎腳，碰到臥床或行動不便的信徒，轎班還特地抬高鑾轎跨越。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，下午起駕後沿途有大批信徒跪臥在馬路上鑽轎腳，碰到臥床或行動不便的信徒，轎班還特地抬高鑾轎跨越。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，有信徒自行組裝氣球媽祖神偶，沿途吸引眾人目光。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，信徒在中午休息時，湧入附近超商用餐或休息。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，信徒在中午休息時，湧入附近超商用餐或休息。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，由於艷陽高照，民眾在炎熱天氣徒步前進，留下長長的身影。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，由於艷陽高照，民眾在炎熱天氣徒步前進，留下長長的身影。（黃子明攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，許多信徒湧到鑾轎前向媽祖參拜，或是拿著個人物品過爐祈福。（黃子明攝）