前新竹市長林智堅撤回台大國發所碩士論文抄襲案訴願，卻未承認論文被認定抄襲有錯，指導教授陳明通還再護航稱林涉抄襲的學長余正煌論文是他客製化「台大國發所論文寫作公版」。余委任律師今發聲明表示，將採法律行動捍衛名譽。（截自滿志剛臉書）

前新竹市長林智堅撤回台大國發所碩士論文抄襲案訴願，卻未承認論文被認定抄襲有錯，指導教授陳明通還再護航稱林涉抄襲的學長余正煌論文是他客製化「台大國發所論文寫作公版」。余委任律師今發聲明表示，將採法律行動捍衛名譽。

聲明中表示，余正煌因顧念與陳明通師生情誼，對陳一再顛倒是非行為也一再忍讓，但再林智堅撤回訴願後，陳竟再以律師聲明方式再詆毀余，甚至罔顧台大國發所其他學生權益，稱「論文有客製化公版」，讓余深感遺憾。

聲明中強調，林智堅撤回訴願已證明台大認定林碩士論文抄襲是正確的事情，但林撤回訴願發文中卻未向余正煌道歉，研判林是以政治與選情做考量的決定，所以余提告侵害著作權與加重毀謗訴訟仍會繼續訴訟程序。

國民黨台北市青工總會前會長滿志剛表示，台大已經認定林智堅抄襲，問問全國百姓，是相信台大還是林？林竟還大言不慚坦蕩蕩；得罪了方丈還想跑，不可能允許林不跟余正煌道歉就下場，要求林繼續乖乖回來開庭。

滿志剛說，余正煌之前尊敬陳明通是老師，但陳卻幫助林智堅顛倒黑白，再這樣下去，「老師也不老師了」，是非可以這樣顛倒嗎？不是要戰清白？