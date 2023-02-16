「偶像始祖」劉文正淡出演藝圈後，長年定居美國定居，未料前經紀人夏玉順昨(15日)宣布死訊，指出他去年因為心肌梗塞逝世，不過稍早卻又改口人還活著，只是有人捧著大把鈔票要求復出，讓劉文正感到困擾，才會對外宣布過世，真相曝光後讓網友集體罵翻，名嘴狄志為直言：「身為媒體人不應犯這樣的錯」。

狄志為表示資深經紀人夏玉順才剛證實劉文正死訊，未料過了一夜徹底翻盤，讓所有人包括媒體全被耍了，接著指出多年來劉文正的任何消息，都是透過夏玉順發言，如今卻搞了大烏龍，讓他無奈表示：「對於已經經過查證卻非事實，本人就跟著哀悼感到很錯愕，在此看到訊息而悲傷的朋友，致上十二萬分歉意，真的抱歉」，接著強調：「身為媒體人不應犯這樣的錯，犯了錯一定要有認錯的勇氣」。

如今證實劉文正死訊全是烏龍一場，狄志為表示至少聽到還活著的消息，能讓所有粉絲暫時鬆一口氣，如今就是等待這位一代巨星如何用行動證明還活得很好，對此，網友紛紛留言：「該道歉的是前經紀人吧」、「我覺得一切都是夏玉順在裝神弄鬼」、「經紀人是在耍人嗎?那應該是他要出來道歉」、「讓懷念他的粉絲感覺不大好，有必要這樣嗎」、「我覺得伊能靜應該更傻眼」。

根據洛杉磯AM1300中文廣播報導，劉文正目前人平安在菲律賓，耳聞台灣媒體大肆報導他「心肌梗塞」病逝的消息，怒斥根本是八卦謠言，夏玉順稍早澄清是從別人口中得知死訊，未料竟是烏龍一場，更強調劉文正事後有聯繫上他，希望他不要欺騙社會大眾，才會改口死訊全是假的，再度引發軒然大波。