台中市62歲楊姓男子日前接獲詐騙，不疑有他當街交付30萬元，經過1小時後驚覺有異報警，警方研判車手變裝並搭火車北上，立即通知苗栗段鐵路警察，2小時後，在竹南順利將26歲盧姓車手緝捕，所幸贓款完好如初。

楊男日前接獲「親人替人擔保，要求賠償160萬元」詐騙老梗，他不疑有他，到約定地點交付30萬元，經過1小時，覺得不對勁向親人查證，卻發現被騙，立即到大甲警分局報案。

大甲派出所警員陳明鴻獲報後，掌握犯嫌特徵，循線查到犯嫌最後身影，研判嫌犯已變裝搭火車北上，立即通知苗栗段鐵路警察，以兵分多路查緝，2小時後，在竹南逮捕詐騙集團盧姓車手，所幸30萬元贓款完好如初。

楊男得知警察將贓款取回，並將犯嫌緝捕，他非常激動並表示，報案當下，原本不抱有太大的希望，不過，電影中警匪片的情節，還真讓他遇到了，2小時內將歹徒抓到，太神了！

大甲警分局長謝建國表示，警方將持續加強相關勤務作為外， 更提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢或就近詢問警察單位，也呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，多一分警惕，就能少一分損失。