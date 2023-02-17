民眾黨立委陳琬惠17日踢爆，行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，時常出入風化場所喝花酒，呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退宣布下台。對此，陳宗彥火速出面痛斥，稱這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有任何一則是經過查證。」
陳宗彥表示，首先，他在台南服務期間，擔任市議員到進入市府服務，從未被檢調約談偵辦調查，且他在從事公職時，對選民服務、人民陳情都謹守依法處理的份際，無論是在區公所、議員到市府皆然，「我連擔任市議員時，質詢權可以到哪絕對不踰越，當行政職時也不逾越份際，這是自我要求。」
最後，陳宗彥痛心表示，對於特定媒體未經任何查證，就將一個人的人格處理掉，相關圖卡所有一起出來，「我覺得很痛心，台灣政治不該淪落到此地步」，當一個人在崗位上努力工作時，卻用這樣的方式去做處理，是不應該的，希望藉由此事件讓大家思考，他也很誠心做說明。
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