這樣的結局究竟該開心還是該擔心？一名女網友表示，自己認識了一個男性，約會過幾次後，對對方感覺不錯，想更深入了解，但就在幾天前想要上廁所的時候，被對方以「公廁太髒」為由，載到摩鐵，讓她非常恐懼，最終結局讓網友呈現兩極化反應。

女網友在匿名論壇《Zuvio》PO文「被未交往異性突然載去摩鐵 在那聊天3小時」，她說，自己認識了一名男性，與對方吃過幾頓飯後感覺不錯，於是抱持著想更加了解對方的心態去約會，但對方似乎有些心懷不軌。

原PO說，兩人吃完晚餐後，在海灘散步，碰巧看見了公共廁所，打算在回家前如廁一下，未料對方聽到後，表示公廁很髒，要載自己去比較乾淨的廁所，就這樣被載到摩鐵。

抵達目的地後，原PO說自己內心非常恐懼，腦海中閃過許多社會新聞畫面，但兩人體格差距過大，加上地處鄉下，自己也不敢激烈反抗，便乖乖進去上了廁所。上完後男方又以現在會塞車為由，表示要過幾小時後再出發，讓原PO忐忑不安，就坐在沙發上滑手機，打死都不靠近床鋪。

沒想到男方從頭到尾沒碰她，也沒有語帶暗示，兩人就這樣喝水聊天3小時，旅館時間到了之後，對方就把她送回家了。

原PO直言「我真的不懂」，生平第一次遇到這種人，無法得知對方想法，看到對方下次再約的簡訊，也不知道該怎麼回覆，至今依舊飽受驚嚇。

網友們看完後意見也分兩派，一派認為「我怎麼覺得這男的好紳士」、「除了載去摩鐵比較怪，其他真的很紳士啊」、「覺得沒有異常的地方，他也完全沒碰妳，應該還好」、「或許對方真的單純覺得很開心，從頭到尾沒動手也沒言語暗示真的是紳士」，另一派則表示「我覺得是在試探，可以就上，不行就放棄」、「應該是發現妳很警戒，所以就沒動手」、「可能對方覺得很曖昧有機會吧」、「有疑慮的話，其實從回家那邊開始妳就不該上車了」、「覺得怪怪的，下次先別赴約吧，不然就別再去偏僻的地方了」。