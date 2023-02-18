就在「小皇帝」詹姆斯超越賈霸成為歷史得分王的同時，他的湖人明星隊友「一眉哥」安東尼戴維斯卻落寞一個人坐在板凳並未慶祝畫面也被曝光，《ESPN》知名球評史提夫史密斯18日把原因曝光，因為在詹皇破紀錄前的中場休息時間，湖人總教練漢姆竟跟韋斯布魯克激烈爭吵。

「我想說的事情不知道大家是否了解，就在詹姆斯破紀錄前幾分鐘才發生，韋斯布魯克跟漢姆在休息室內激烈爭吵，知情人士說那狀況很引人注目，雙方吵得很誇張，」史提夫史密斯表示，「在場上觀眾歡呼慶祝同時，才把爭吵氣氛沖散掉了，那是一件事。」

「但在賽後回到休息室，爭吵消息遭到曝光，這意味韋斯布魯克必須走了，」史提夫史密斯說，「這讓我很吃驚，因為我被韋斯布魯克整季表現征服，從他甘願改打替補開始，這種激發隊友熱情真的觸動每個人，做著他原本該做的，真是很無私。」

「但我們也被告知，韋斯布魯克在場上與休息室是完全不同的人，他跟大家決裂了，就因這次爭吵，造成安東尼戴維斯在場上若有所思的樣子，不是因為詹姆斯，而是吵架事件，」史提夫史密斯說，「這也是韋少打不好的原因之一，所以他必須要被交易走人。」