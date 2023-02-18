行政院前發言人陳宗彥被爆11年前接受性招待，而且台南地檢署檢察官追查此案，卻不了了之。媒體人劉寶傑認為，這個動作是警告，攻擊方並不會停。而攻擊方之所以費這麼大的功夫，現在看起來是要殺陳宗彥，但陳宗彥只是個頭，會連續殺下去。

劉寶傑18日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨定調藍鬥綠，但是藍有本事鬥綠嗎？否則今天就不會這麼慘。藍完全建立在綠的自爆狀況上，而且選在這個時刻爆料，一點意義也沒有。

至於陳宗彥被誰爆料？劉寶傑指出，這些東西丟出來，民進黨一定知道是誰做的。如果要陳宗彥下台，有幾個時間點，陳宗彥擔任內政部次長、發言人…等，都可以爆料，為什麼選在這個時間點爆料？因此，這個動作是警告，攻擊方並不會停。

劉寶傑甚至認為，攻擊方之所以費這麼大的功夫，是為了「殺人」，現在看起來是要殺陳宗彥，陳宗彥只是個頭，要連續殺下去；問題是，太早打，會把賴清德打死，民進黨也沒了，就會便宜藍營，所以就先打再看。而這些資料本來就準備好了，就是要打陳宗彥，就是要火燒罟寮、就是要水通龍王廟，一直殺下去。只是沒想到，15日發生英系中常委黃承國那件事，他們忍不住，因第一個骨牌已經倒地，再不打，英系就不用做人了。