ESPN Sources: Kevin Love and the Cleveland Cavaliers have completed a contract buyout. The Miami Heat are a frontrunner to sign Love, but he plans to talk to the Philadelphia 76ers before making a decision. pic.twitter.com/9YKux1Svj2 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 18, 2023

騎士官方19日正式宣布，將跟「愛神」洛夫達成買斷合約協議，讓他成為自由球員，更打算未來退役他的0號球衣，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，目前熱火最有可能搶到洛夫，因為熱火提供明確球隊角色與上場機會，但他打算也跟七六人談判。

「洛夫在騎士有著傑出的生涯，包含在場上那些難忘時刻，4次總冠軍賽之旅與2016年隊史首次總冠軍，」騎士總管奧特曼表示，「在騎士效力的9個球季，洛夫用最大限度的魅力，以及職業精神代表著這支球隊與克里夫蘭這座城市。」

奧特曼強調，洛夫體現了一支球隊對一名球員的所有要求，騎士對他的感激與讚賞，將會讓他的0號球衣高掛在球館上空，「我們感謝洛夫帶來的影響力，且祝福他的未來一切都好，我們很清楚他已經在騎士球迷與球隊留下他的標記。」

由於騎士本季逐漸把洛夫的上場時間，讓給陣中年輕鋒線上場磨練，造成洛夫逐漸掉出輪替名單之外，也讓雙方終於達成買斷協議，但他還沒打算退役，而是想要找到還需要他的新東家，目前就看熱火最後能否搶到他，且讓他重新找到發揮舞台。