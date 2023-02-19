Dame ended his final round on FIRE 🔥#Starry3PT x #StateFarmSaturday

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19日NBA全明星周末接著進行的是三分球大賽，預賽先由溜馬後衛哈利柏頓、溜馬前鋒希爾德與拓荒者後衛利拉德晉級，來到決賽，第3度參加三分球大賽(前兩次在2014、2019年)的利拉德投進26分，贏過希爾德25分、哈利柏頓17分，利拉德終於拿下生涯首次三分球大賽冠軍。

預賽取前3名挺進決賽，首先上場的塞爾提克前鋒塔圖拿下20分，給了後面球員不少壓力，可是溜馬後衛哈利柏頓馬上飆進31分技驚全場，接著惟一有奪冠經驗的溜馬前鋒希爾德23分，第4個上場的熱火後衛希洛18分確定首位淘汰。

然後換成替代拓荒者後衛安芬尼希門斯上場的尼克前鋒蘭道爾，他只拿13分，接著國王後衛胡爾特更慘，僅有8分，地主希望爵士前鋒馬爾卡寧也跟塔圖一樣拿下20分，壓軸上場的拓荒者後衛利拉德投進26分淘汰兩人順利挺進決賽。

來到最終決賽，率先登場的是希爾德，最後他投進比預賽更高的25分，接著利拉德投進跟預賽同樣投進26分超越希爾德，更在最後關頭連進4球逆轉，預賽投進追平三分球大賽最高分數紀錄的哈利柏頓壓軸上場，結果他表現失常，只有投進17分，拱手把冠軍讓給利拉德。