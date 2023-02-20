有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）今凌晨舉行頒獎典禮，得獎名單讓下月13日的奧斯卡頒獎典禮贏家更加撲朔迷離。英國影后凱特布蘭琪以《TÁR塔爾》擊敗「功夫皇后」楊紫瓊，抱走影后；影帝則再次由年僅32歲的奧斯汀巴特勒以《貓王艾維斯》中的精湛演技，擊敗2位前輩《伊尼舍林的女妖》柯林法洛、《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪，3人在歐美各大電影獎項激烈廝殺各占鰲頭，全球影迷更加期待奧斯卡影帝獎落誰家。

描述第一次世界大戰的Netflix德國片《西線無戰事》成為本屆最佳贏家，一舉奪下最佳影片、導演、非英語電影等7項大獎。導演愛德華貝爾格歸功女兒馬蒂達對他的信賴，女兒告訴他一定要將德國作家芮瑪克（Erich Maria Remarque）1929年小說拍成電影，才能因此造就不凡的成績。《西線無戰事》獲英國影藝學院電影獎14項提名，與台灣導演李安的《臥虎藏龍》並列英國電影史上入圍最多獎項的外語片；今奪下過半獎項，問鼎奧斯卡獎呼聲更大。

而先前已橫掃各大獎項的《媽的多重宇宙》雖在英國影藝學院電影獎入圍10項，但最後僅獲最佳剪輯獎；但該片前一天拿下奧斯卡前哨戰中極為重要的美國導演工會獎，奧斯卡之戰仍有勝算。